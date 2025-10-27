Объявлен конкурс "Премия Узеира Гаджибейли" среди педагогов музыкальных и художественных школ

БАКУ /Trend Life/ - В честь 140-летия со дня рождения основоположника азербайджанской музыкальной культуры, выдающегося композитора, музыковеда, публициста, драматурга и педагога, академика Узеира Гаджибейли министерство культуры Азербайджана совместно с Профсоюзом работников культуры объявляет конкурс "Премия Узеира Гаджибейли", сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится среди преподавателей музыкальных и художественных школ и центров, подведомственных министерству культуры, и направлен на повышение качества преподавания, стимулирование профессиональной и творческой активности педагогов, а также укрепление их общественного авторитета.

Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие педагоги, работающие по основному или дополнительному месту работы в подведомственных министерству культуры музыкальных и художественных школах и центрах.

Формат конкурса

Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка представленных документов и отбор кандидатов с наивысшими баллами. Презентация видеозаписи открытого урока продолжительностью 10–15 минут и его оценка экспертной комиссией.

Номинации и награды

В рамках конкурса будет выбрано 25 победителей:

Классическое музыкальное исполнительство - 9;

Национальное музыкальное исполнительство - 9;

Музыковедение - 2

Хоровое дирижирование - 2

Изобразительное искусство - 2

Хореография - 1.

Каждый победитель получит денежную премию в размере 1 000 манатов и диплом.

Основные требования к участникам

педагогический стаж не менее 3 лет

высокий уровень теоретической и практической подготовки

достижения учеников за последние два года

личные творческие и профессиональные успехи

участие в мастер-классах и тренингах

активная общественная деятельность в сфере культуры

членство в Профсоюзе работников культуры.

Необходимые для участия документы

рекомендательное письмо

автобиография

характеристика

копии документов об образовании и удостоверяющих личность

документы, подтверждающие достижения педагогов и их учеников

подтверждение участия в мастер-классах и тренингах

материалы, подтверждающие общественную активность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!