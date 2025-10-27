Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 27 октября 2025 16:18 (UTC +04:00)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 27 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Силами cпециальных операций Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадным генералом Мохаммедом Саидом Аль-Салми, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Было подчеркнуто, что приветствуя представителей ОАЭ, министр обороны выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Он отметил развитие между нашими странами как военных отношений, так и отношений во всех других сферах.

Генерал-полковник З. Гасанов отметил большое значение совместных учений сил специального назначения «Нерушимое партнерство-2025», проводимых в нашей стране с целью взаимного обмена опытом.

Бригадный генерал М.С. Аль-Салми, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и оказанное гостеприимство. Он подчеркнул пользу взаимных визитов и совместных учений в расширении сотрудничества между Вооружёнными силами Азербайджана и ОАЭ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих интерес.

Затем делегация ОАЭ посетила N-скую воинскую часть Вооружённых сил. Гости посетили бюст общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориальный памятник Вооружённых сил на территории воинской части, возложили цветы и почтили память Великого Лидера и наших шехидов.

На встрече со своим саудовским коллегой, командующим Вооружёнными силами Азербайджанской Армии генерал-майором Алекпером Джахангировым, состоялся обмен мнениями по направлениям развития военного сотрудничества, а также была предоставлена ​​гостям подробная информация о деятельности и боеготовности Вооружённых сил Азербайджана.

Стороны отметили, что совместные учения ССО, проведённые с участием подразделений специального назначения обеих стран, способствуют дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих, и подчеркнули важность продолжения подобных учений. В завершение глава делегации ОАЭ оставил теплые слова в памятной книге воинской части.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости