Командующий Силами специальных операций ОАЭ посетил Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Силами cпециальных операций Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадным генералом Мохаммедом Саидом Аль-Салми, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Было подчеркнуто, что приветствуя представителей ОАЭ, министр обороны выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Он отметил развитие между нашими странами как военных отношений, так и отношений во всех других сферах.

Генерал-полковник З. Гасанов отметил большое значение совместных учений сил специального назначения «Нерушимое партнерство-2025», проводимых в нашей стране с целью взаимного обмена опытом.

Бригадный генерал М.С. Аль-Салми, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и оказанное гостеприимство. Он подчеркнул пользу взаимных визитов и совместных учений в расширении сотрудничества между Вооружёнными силами Азербайджана и ОАЭ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих интерес.

Затем делегация ОАЭ посетила N-скую воинскую часть Вооружённых сил. Гости посетили бюст общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориальный памятник Вооружённых сил на территории воинской части, возложили цветы и почтили память Великого Лидера и наших шехидов.

На встрече со своим саудовским коллегой, командующим Вооружёнными силами Азербайджанской Армии генерал-майором Алекпером Джахангировым, состоялся обмен мнениями по направлениям развития военного сотрудничества, а также была предоставлена ​​гостям подробная информация о деятельности и боеготовности Вооружённых сил Азербайджана.

Стороны отметили, что совместные учения ССО, проведённые с участием подразделений специального назначения обеих стран, способствуют дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих, и подчеркнули важность продолжения подобных учений. В завершение глава делегации ОАЭ оставил теплые слова в памятной книге воинской части.

