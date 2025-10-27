В Баку состоится 15-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Беларусь

БАКУ/Trend/ - 28 октября в Баку состоится 15-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, заседание проведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.

Отмечается, что на заседании будет обсуждаться ход реализации «Дорожной карты» сотрудничества между двумя странами на 2024–2025 годы. Планируется также рассмотрение возможностей реализации совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, градостроительства, фармацевтики, профессионального образования, транспорта и логистики, торговли и инвестиций.

По информации, 29 октября запланирован визит делегации во главе с сопредседателями Комиссии в Физулинский и Агдамский районы. В ходе визита будет рассмотрен ряд проектов.

