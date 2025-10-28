Назван объем экспорта продукции через таможню Мехран

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) через таможню Мехран в провинции Илам, расположенной на западе Ирана, было экспортировано 1,42 миллиона тонн продукции на сумму 866 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного департамента иранской провинции Илам Сохраб Камари на встрече с генеральным директором таможенного управления Зарбатия в Ираке Амидом Хатифом на таможенно-пограничном пункте Мехран 27 октября.

По его словам, за 7 месяцев через таможню Мехран было транзитом провезено 67 тысяч тонн грузов.

Камари добавил, что за указанный период доход таможни Мехран составил около 550 миллиардов риалов (около 974 тысяч долларов США).

На встрече генеральный директор таможенного управления Амид Хатиф сообщил, что ежедневно через пункт пропуска проходят 400 грузовиков. Ведется работа по установке рентгеновского оборудования в обоих направлениях для ускорения прохождения грузов.

Он добавил, что импорт и экспорт продуктов питания регулируются специфическими правилами каждой страны. Срок годности, санитарные нормы, стандарты и гигиена должны быть проверены и одобрены.

Следует отметить, что пограничный пункт пропуска «Мехран» считается одним из основных пунктов пропуска на границе между Ираном и Ираком. Через него в Ирак экспортируются нефтехимические, сельскохозяйственные, строительные материалы и продукция и промышленные товары.