Театры Азербайджана и Узбекистана расширяют плодотворные международные связи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр при поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики продолжает расширять свои международные связи.

24 октября в столице Узбекистана Ташкенте был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным академическим драматическим театром Узбекистана и Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром, сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы.

Документ подписали директоры театров - заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Аскеров и народный артист Узбекистана Йодгар Сагдиев, оценив меморандум как важный шаг для дальнейшего развития театрального искусства и укрепления новых связей.

Согласно меморандуму, стороны договорились о взаимном обмене специалистами театральной сферы - режиссёрами, актёрами, художниками-сценографами и мастерами по костюмам, о проведении форумов и мастер-классов, а также о совместной работе над постановками, основанными на классической и современной драматургии.

Отмечено, что подписание соглашений с различными театрами мира и развитие международных контактов являются приоритетным направлением деятельности Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, который ранее заключил меморандумы о сотрудничестве с Национальным театром имени Шота Руставели (Грузия), Национальным академическим театром имени Янки Купалы (Беларусь), Национальным академическим драматическим театром имени Т. Абдумомунова (Кыргызстан) и Александринским театром (Россия).

Также И.Аскеров встретился с послом Азербайджана в Узбекистане Гусейном Гулиевым. Посол высоко оценил шаги театра в направлении международного сотрудничества. Он был подробно проинформирован о подписанных меморандумах, отметив, что посольство окажет всестороннюю поддержку развитию культурных связей между двумя странами, включая сотрудничество в театральной сфере.

В рамках поездки был посещен бюст-памятник великого лидера Гейдара Алиева, установленный в парке Гейдара Алиева в Ташкенте, были возложены цветы.

И.Аскеров также встретился с директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акифом Марифли, ознакомился с деятельностью Центра. Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества, и было достигнуто соглашение о проведении в 2026 году серии мероприятий, включающих просветительские мастер-классы при участии Центра и театра.

25 октября в Национальном академическом драматическом театре Узбекистана состоялся показ спектакля по мотивам оперетты великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", поставленного с участием узбекских актёров. Также состоялась встреча с директором Музыкального театра Узбекистана Азимом Муллахановым.

После этого делегация посетила древний город Самарканд, где И.Аскеров встретился с директором Самаркандского музыкально-драматического театра Искандером Султановым и посетил мавзолеи Амира Темура, первого президента Узбекистана Ислама Каримова и Ходжи Данияра.

Отмечается, что в 2026 году запланирована организация взаимных гастрольных поездок между театрами двух стран.

