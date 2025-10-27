В рамках Art Weekend будут представлены три проекта мультидисциплинарного центра Söz (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 31 октября по 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию, сообщает Trend Life.

Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая будет представлена через язык искусства.

Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, олицетворяющая устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

В рамках проекта сразу три интересные презентации будут представлены основателем мультидисциплинарного центра Söz, поэтессой Нигяр Гасанзаде. Каждая из мультидисциплинарных программ подготовлена специально для этого фестиваля и пройдет в Музее азербайджанской живописи XX-XXI веков.

"Мы все с нетерпением ждем начала этого невероятного фестиваля, несущего огромное значение в культурной жизни страны. От имени нашей команды приглашаем всех стать гостями грандиозного праздника, который навсегда останется в памяти яркими красками и впечатлениями", - сказала Trend Нигяр Гасанзаде.

Первое мероприятие начнется 1 ноября в 18:00. Это будет вечер этно-суфийской музыки и мелодекламации, которую готовят группы Savalan и Çardaq. Мероприятие обещает всем незабываемые эмоции и впечатления. Чувственные и одухотворенные голоса вокалистов, волшебные строки великих восточных поэтов, живые звуки инструментальной музыки создадут неповторимую атмосферу.

Второе мероприятие состоится 2 ноября в 17:00 с участием учащихся Азербайджанской государственной детской филармонии. Эта программа вдохновлена стихами вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Танцы, музыка, пение, декламация, художественная гимнастика, актерское мастерство будет представлено в 45-минутной детской программе. Искренность, энтузиазм и талант подрастающего поколения не смогут оставить равнодушными никого из зрителей.

И, наконец, 2 ноября в 18:00 будет представлен вечер международной поэзии, куда приглашены одни из самых известных поэтов мира: Мануэль Айрис (США), Луис Фелипе Сарменто (Португалия), Хасан Наджми (Марокко) и Атаол Бахрамоглы (Турция). Вместе с зарубежными поэтами выступят мастера национальной поэзии - Вахид Азиз, Сабир Рустамханлы и Вагиф Бахманлы.

Вход свободный. Для регистрации https://bakuartweekend.az/az/register/

