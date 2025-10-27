Подписан меморандум между АЖД и китайским портом Сиань

БАКУ /Trend/ - Ровшан Рустамов, председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (AЖД), входящего в холдинг AZCON, провел встречу с делегацией во главе с мэром города Сиань (Китайская Народная Республика) Е Ню Пинь.

Как сообщили Trend в АЖД, на встрече было подчеркнуто, что визит Президента Азербайджана в Китай в апреле 2025 года стал важным этапом в развитии азербайджано-китайских отношений.

Было отмечено, что совместное заявление о всестороннем стратегическом партнерстве между двумя странами, а также подписанные в ходе визита соглашения о международных мультимодальных перевозках и совместном продвижении инициативы «Один пояс, один путь» создали прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Также было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества AЖД с китайскими транспортно-логистическими компаниями и портами по развитию Среднего коридора, подчеркнута важность дальнейшего расширения этого сотрудничества. Отмечено, что AЖД и порт Сиань (Китай) тесно сотрудничают в целях расширения возможностей Среднего коридора и увеличения грузопотоков по нему. В целях развития этого сотрудничества в июле в порту Сиань был назначен представитель АЖД и открыта контейнерная площадка с годовой пропускной способностью 20 000 TEU. Также представителям AЖД был предоставлен доступ к операционной системе порта Сиань для оперативного обмена информацией.

Было отмечено, что за первые 9 месяцев текущего года через AЖД прошло 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных. Этот показатель на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за тот же период было перевезено 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20% превышает показатель за аналогичный период 2024 года (86 413).

В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и портом Сиань. Документ, подписанный заместителем председателя AЖД Арифом Агаевым и генеральным директором Xi’an International Port Group Юань Сяоцзюнем, предусматривает совместные меры по созданию благоприятной среды для международных грузоперевозок, повышению качества обслуживания посредством цифровизации и расширению мультимодальных транспортных связей по Среднему коридору в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Подписав меморандум о взаимопонимании, стороны договорились развивать сотрудничество в области оптимизации правил организации и функционирования контейнерных поездов, сокращения сроков перевозки грузов, расширения возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), модернизации железнодорожной и портовой инфраструктуры вдоль коридора, включая совершенствование механизма перевозки грузов по Каспийскому морю, расширения функциональности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, более эффективной организации ее связи с железнодорожными сетями Турции и Европы, подготовки плана устойчивого развития перевозок по Среднему коридору, привлечения большего количества транзитных грузов и увеличения объёмов перевозок. Также была достигнута договорённость о разработке и внедрении электронной системы обмена данными для мониторинга грузоперевозок в режиме реального времени.

Стороны заявили, что будут активно изучать модели совместного инвестирования в логистическую инфраструктуру, реализации совместных строительных проектов и совместного использования инфраструктуры. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в создании компании в Китае или Азербайджане на основе упрощенной бизнес-модели для предоставления высокоэффективных услуг по грузоперевозкам клиентам в странах, расположенных вдоль Среднего коридора.

Следует отметить, что порт Сиань, расположенный в центральном Китае, служит "воротами" для международной торговли и точкой доступа к морским портам для внутренних регионов. Он соединяет западные и центральные регионы Китая с Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком. Через этот порт из внутренних районов Китая в Европу экспортируется в основном электроника, текстиль и сельскохозяйственная продукция, а из Европы и Центральной Азии импортируются энергоносители, химическая продукция и промышленное оборудование.