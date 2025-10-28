Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Чехии

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Чешской Республики Петру Павелу, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Чешской Республики.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-чешских межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях на благо наших народов.

Выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.