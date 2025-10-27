Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Армяно-азербайджанский конфликт Материалы 27 октября 2025 12:48 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 20 по 26 октября организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию на прошлой неделе в в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кельбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангелане, а также в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района было обнаружено и обезврежено 143 противопехотных, 83 противотанковых мин и 5498 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1644,6 гектара территории.

