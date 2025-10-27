В первом полугодии 2025 года Азербайджан вновь подтвердил статус ведущей экономики Южного Кавказа. И это не просто результат благоприятной конъюнктуры или высоких цен на энергоресурсы. Экономические успехи страны - прямое следствие последовательной политики Президента Ильхама Алиева, ориентированной на устойчивое развитие, диверсификацию и укрепление национального потенциала.

По официальным данным, объем промышленного производства в Азербайджане за шесть месяцев 2025 года вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в Армении рост составил 2,1%, в Грузии — 1,8%. При этом особенно впечатляющие результаты демонстрирует ненефтяной сектор, рост которого достиг 5,6%. Этот показатель говорит о том, что экономическая модель Азербайджана уже давно вышла за рамки сырьевой зависимости и уверенно движется к индустриальной и технологической трансформации.

Инвестиции — ещё один показатель доверия к стране. В экономику Азербайджана за полгода было вложено 7,8 млрд манатов (около 4,6 млрд долларов), что на 8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в Армении этот показатель составил 1,4 млрд долларов, а в Грузии — 2,3 млрд. Эти цифры отражают не только внутреннюю устойчивость, но и растущую привлекательность Азербайджана как регионального центра для бизнеса и капитала.

Экономическая динамика подкрепляется мощными инфраструктурными проектами — транспортными коридорами, индустриальными парками, логистическими узлами. Азербайджан уверенно превращается в ключевое связующее звено между Востоком и Западом, Севером и Югом. Это не просто экономическая миссия, а стратегическая роль страны в новой архитектуре евразийского пространства.

Сильная промышленность и активная инвестиционная политика позволили Азербайджану сохранить положительное сальдо внешней торговли — свыше 12 млрд долларов, в то время как у Армении и Грузии сохраняется дефицит. Экспорт энергоносителей, электроэнергии, алюминия, сельхозпродукции и химической продукции обеспечивает стабильный приток валютных доходов и усиливает экономическую независимость.

Сдержанная инфляция и стабильный курс национальной валюты создают благоприятные условия для бизнеса и реального сектора. В сочетании с масштабными государственными программами поддержки промышленности и инноваций это формирует прочную основу для роста благосостояния населения.

Международные эксперты и агентства не раз отмечали, что устойчивые темпы развития Азербайджана - это прямой результат продуманной и дальновидной экономической политики, которая проводится в стране под руководством главы государства. Президент Ильхам Алиев поставил перед страной стратегическую задачу: построить экономику, независимую от внешних факторов, опирающуюся на внутренние ресурсы и человеческий капитал. Эта задача была не просто выполнена, она сегодня приносит конкретные плоды: Азербайджан стал не только самым динамично развивающимся государством региона, но и примером сбалансированного экономического курса в эпоху глобальной нестабильности.

Сравнивая цифры, легко увидеть: Азербайджан не просто обгоняет соседей по основным макроэкономическим показателям. Он формирует новую модель устойчивого лидерства - с сильной экономикой, устойчивой валютой и растущим доверием как со стороны граждан, так и со стороны инвесторов.

И если раньше региональные аналитики говорили об азербайджанском нефтяном чуде, то сегодня этот термин просто неактуален. Азербайджан развивается, а статистика подтверждает очевидное: страна идет вперед последовательно - и не благодаря ресурсам, а благодаря их грамотному использованию. Благодаря стратегическому видению лидера, который точно знает, куда должен двигаться Азербайджан.