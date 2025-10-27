Рост страховых премий в A-QROUP

СК A-Qroup, успешно ведущая свою деятельность на страховом рынке 30 лет, подвела итоги за три квартала 2025 года.

Согласно финансовой отчетности, за девять месяцев этого года объем страховых поступлений составил 11 158 850.99 AZN.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 9 260 373,83 AZN., превысив аналогичный период за 2024 год.

Также увеличился объем поступлений страховых премий по КАСКО и имуществу, что еще раз демонстрирует стабильную положительную динамику роста компании A-Qroup. Сборы по КАСКО страхованию составили 1 119 312,22 AZN., а по имуществу 549 395,1 AZN.

За три квартала 2025 года Застрахованные A-Qroup получили страховых выплат на сумму 8 365 260,95 AZN. В среднем за 9 месяцев 2025 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам около 31 000 AZN.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке 30 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.