Выставка Automechanika Baku создаст новые бизнес-возможности - Фарид Мамедов

БАКУ/Trend/ - Выставка Automechanika Baku укрепит международное сотрудничество, создаст новые бизнес-возможности и станет символом технологического прогресса в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент Автомобильной федерации Азербайджана Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной «Automechanika Baku».

По его словам, Автомобильная федерация Азербайджана всецело поддерживает проведение выставки Automechanika Baku: «Выставка создаст уникальную площадку для обмена знаниями, внедрения инновационных технологий, продвижения принципов безопасности дорожного движения и устойчивого развития. Автомобильная федерация Азербайджана примет активное участие в выставочной программе, выступая с совместными инициативами, направленными на повышение уровня тренингов, технических семинаров и профессиональных стандартов».

