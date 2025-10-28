Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Выставка Automechanika Baku создаст новые бизнес-возможности - Фарид Мамедов

Общество Материалы 28 октября 2025 11:57 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Выставка Automechanika Baku укрепит международное сотрудничество, создаст новые бизнес-возможности и станет символом технологического прогресса в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент Автомобильной федерации Азербайджана Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной «Automechanika Baku».

По его словам, Автомобильная федерация Азербайджана всецело поддерживает проведение выставки Automechanika Baku: «Выставка создаст уникальную площадку для обмена знаниями, внедрения инновационных технологий, продвижения принципов безопасности дорожного движения и устойчивого развития. Автомобильная федерация Азербайджана примет активное участие в выставочной программе, выступая с совместными инициативами, направленными на повышение уровня тренингов, технических семинаров и профессиональных стандартов».

