Посол Ирана ознакомился с работой погранично-таможенного пункта на границе Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу посетил погранично-таможенный пункт "Красный мост" на границе с Грузией, чтобы ознакомиться с ситуацией, связанной с движением транзитных грузовых транспортных средств из Ирана.

Об этом Trend сообщили в посольстве Ирана.

Представители таможенной службы Азербайджана предоставили послу подробную информацию о таможенных процедурах, досмотре транспортных средств и грузов, а также о мерах по повышению эффективности переходных процессов.

В рамках визита посол провел беседу с иранскими водителями, находящимися на территории таможенного пункта, чтобы узнать их мнение о проблемах и административных процедурах, с которыми они сталкиваются при транзите через Азербайджан.

Отметим, что погранично-таможенный пункт «Красный мост» является важным маршрутом для Ирана, обеспечивающим транзит грузов между Персидским заливом, Черным морем и Европой, а также облегчает доступ Ирана на европейский рынок, укрепляя экономические и торговые возможности страны.

Этот маршрут соединяет страны Персидского залива и Индию с Европой через Иран, Азербайджан и Грузию.

