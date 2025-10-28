Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,81 доллара США, или на 1,19% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,03 доллара за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан подешевела на 0,86 доллара, или на 1,3%, до 65,02 доллара.

Стоимость сырой нефти URALS уменьшилась на 0,81 доллара, или на 1,49%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 53,71 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,65 доллара, или на 0,97%, до 66 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.