К устойчивому будущему: Международный аэропорт Гейдар Алиев получил сертификат 3-го уровня по программе ACA ACI

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев получил аккредитацию 3-го уровня в рамках глобальной программы Airport Carbon Accreditation (ACA).

Это достижение отражает международное признание аэропорта за его системную работу по управлению и сокращению выбросов углерода, а также за устойчивое взаимодействие с партнёрами в области экологической ответственности.

Программа ACA, основанная Международным советом аэропортов (Airports Council International – ACI), является единственной международной системой аккредитации, оценивающей деятельность аэропортов по управлению углеродными выбросами. Программа реализуется на основе независимого аудита и подтверждает результаты аэропортов в сфере энергоэффективности, операционной ответственности и сокращения выбросов.

Международный аэропорт Гейдар Алиев укрепил это достижение через инициативу «Зелёный аэропорт», а также внедрение международных стандартов Системы экологического менеджмента и управления энергией. Аэропорт уже имеет международные сертификаты ISO 14001:2015 (Система экологического менеджмента) и ISO 50001:2018 (Система управления энергией), что подтверждает институциональный уровень экологической ответственности.

«Это достижение — не просто технический этап, а стратегический шаг на пути к созданию более ответственной и устойчивой модели аэропорта. Мы воспринимаем устойчивое развитие не как отчётный показатель, а как философию деятельности. В основе каждого нашего операционного решения лежат принципы энергоэффективности и экологической ответственности», — отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец добавил: «Поздравляем Международный аэропорт Гейдар Алиев с достижением 3-го уровня программы Airport Carbon Accreditation — впечатляющего результата, достигнутого всего через год после присоединения к глобальной инициативе по управлению углеродом. Будучи самым загруженным аэропортом Азербайджана, он занимает лидирующие позиции в своём субрегионе по управлению углеродом, активно вовлекая авиакомпании, наземные службы и других партнёров в процесс сокращения выбросов. Поздравляю всю команду и с нетерпением жду новых достижений на их пути к нулевым выбросам».

3-й уровень охватывает не только прямые операции аэропорта, но и включает взаимодействие с партнёрами — наземными службами, транспортом и другими участниками операционных процессов по управлению выбросами. С этим достижением Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым аэропортом в Каспийском регионе и Центральной Азии, получившим аккредитацию данного уровня.

На сегодняшний день 614 аэропортов в 91 стране прошли аккредитацию по программе ACA. Эти аэропорты обслуживают более половины мирового пассажиропотока. Включение Международного аэропорта Гейдар Алиев в этот престижный список подтверждает его приверженность международным экологическим обязательствам и следование мировым стандартам устойчивого развития.

Аэропорт представляет это достижение под лозунгом «Together for a Greener Future» (Вместе ради зелёного будущего), подчеркивая культуру совместной ответственности и сотрудничества. В дальнейшем аэропорт продолжит реализацию инициатив «Зелёный аэропорт» и развитие ESG-стратегии.

Airport Carbon Accreditation (ACA) — единственная глобальная программа, учреждённая ACI, которая сертифицирует аэропорты на основе их деятельности по управлению углеродными выбросами.

Программа включает следующие уровни:

Level 1, Level 2, Level 3, Level 3+, Level 4, Level 4+ и Level 5.