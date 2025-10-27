Азербайджан и Турция провели политконсультации

БАКУ /Trend/ - 27 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались темы, связанные с азербайджано-турецким союзничеством, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было отмечено, что историческая Шушинская декларация, закрепляющая союзнические отношения между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, является воплощением наших братских и дружеских связей. Подчеркивалась важность работы, проводимой на основе поручений лидеров двух стран по дальнейшему укреплению сотрудничества в области безопасности, а также в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах многоплановых союзнических отношений. Говорилось о том, что совместные усилия Азербайджана и Турции во всех международных организациях, в частности в Организации тюркских государств, которую мы считаем своей семьей, заслуживают одобрения. Была выражена уверенность в том, что прошедший в этом году Саммит в Габале послужит дальнейшему укреплению организации.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и его различных аспектах, а также вопросах, вытекающих из итогов Вашингтонского саммита.

Состоялся обмен мнениями по текущим усилиям на Ближнем Востоке, в cекторе Газа, Сирии и странах Африки, а также по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сегодня также состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Турции. На политических консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял замглавы МИД Самир Шарифов, а турецкую – заместитель министра иностранных дел Айше Беррис Экинджи.

