БАКУ/Trend/ - Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Беларусью развивается на основе взаимного доверия, искреннего политического диалога и дружеских отношений, сложившихся между главами государств – Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко.

По информации Trend, об этом было отмечено в ходе 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Баку.

Было подчеркнуто, что сравнительное преимущество отношений проявляется именно в расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества в различных областях и реализации новых совместных проектов.

Отметим, что заседание ведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.

