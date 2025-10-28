Эрдоган сделал заявление по поводу сильного землетрясения в Турции

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением магнитудой 6,1, произошедшим в провинции Балыкесир.

Как сообщает Trend, в своем сообщении в социальной сети X Эрдоган выразил пожелания скорейшего выздоровления и поддержки гражданам, пострадавшим от землетрясения.

«Под руководством Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) все наши профильные ведомства внимательно проводят оценку и контролируют ситуацию на местах. Пусть Аллах защитит нашу страну и наш народ от любых бедствий», — говорится в обращении президента.

Напомним, что вчера в 22:48 по местному времени в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1.