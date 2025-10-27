Хельсинки и Астана укрепляют сотрудничество. Финляндия продвигает “зеленые” решения, Казахстан предлагает путь к Китаю

БАКУ /Trend/ - Финляндия и страны Центральной Азии делают важный шаг в укреплении двусторонних отношений: Президент Финляндии Александр Стубб посетит Казахстан 28-29 октября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева, после чего совершит визит (30-31 октября) в Узбекистан. Эти визиты подчеркивают растущий интерес Финляндии к Центральной Азии - региону, где Хельсинки стремится не только укрепить экономические связи, но и расширить присутствие в рамках политики ЕС.

Несмотря на значительное географическое расстояние и различие в экономических направлениях - Финляндия ориентируется на возобновляемые источники энергии и инновации, тогда как экономика Казахстана во многом опирается на нефтегазовый сектор - стороны стремятся построить взаимодополняющее партнерство.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, вскоре после признания Финляндией независимости Казахстана. Сегодня взаимодействие координируется через Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

В посольстве Финляндии отмечали, что существует множество направлений сотрудничества с Казахстаном, обладающих большим потенциалом. Среди них - “зеленые” технологии, горнодобывающая промышленность, энергетика, логистика и транспорт, образование и цифровизация.

В ходе встречи с вице-министром энергетики Казахстана Алибеком Жамауовым в мае 2025 года министр иностранных дел Финляндии Вилле Скиннари выразил готовность делиться опытом с Казахстаном в области “зеленых” технологий, интеллектуальных энергетических систем и повышения энергоэффективности - направлениях, развитие которых важно для страны, в том числе для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Кроме того, Финляндия обладает уникальным опытом в управлении водными ресурсами, переработке отходов и лесном хозяйстве. Финские инновационные решения могут стать частью казахстанской стратегии “зеленого” перехода, способствуя притоку технологий и повышению устойчивости национальной экономики.

Одним из ключевых направлений взаимодействия остаются транспорт и логистика. Финляндия стремится выйти на устойчивый маршрут для грузоперевозок из Китая в Европу. Средний коридор может стать важным звеном в этой стратегии. Финская компания Nurminen Logistics запустила первый поезд по Среднему коридору. В апреле 2025 года финская делегация посетила порт Курык, где обсудила перспективы развития морских перевозок и модернизации инфраструктуры. Как отметили в посольстве, инвестиции в Средний коридор приносят выгоду не только Казахстану, но и Финляндии, включая финские компании.

Финляндия также проявляет интерес к промышленным и горнодобывающим проектам в Казахстане, особенно в сфере машиностроения и деревообработки. Финские инвестиции в обрабатывающий сектор Казахстана способствуют созданию рабочих мест и диверсификации экономики, снижая её зависимость от сырьевого экспорта.

Кроме того, важным направлением для сотрудничества остается образование. Казахстан стремится использовать опыт финской образовательной системы, признанной одной из самых эффективных в мире. Рассматриваются возможности открытия филиалов финских университетов для подготовки высококвалифицированных кадров. Успешный пример уже есть в регионе - в Узбекистане, где действует Международный скандинавский университет (Nordic International University), созданный по финской образовательной модели и специализирующийся на инженерных и IT-направлениях.

На политическом уровне Казахстан и Финляндия поддерживают устойчивый диалог, в том числе в рамках ОБСЕ и других международных организаций. На встрече Касым-Жомарта Токаева и Александра Стубба на полях COP29 в ноябре 2024 года стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Главы государств отметили успешные примеры взаимодействия в промышленном машиностроении, фармацевтике и инженерии, а также выразили намерение обменяться взаимными визитами для укрепления политического и экономического партнёрства.

В свою очередь, Узбекистан рассматривает Финляндию как модель устойчивого развития и технологического лидерства. В Ташкенте активно изучают финский опыт в управлении, экологии и цифровизации. Финские компании интересуются узбекским рынком, особенно в строительстве, энергетике и производстве электротехнической продукции.

Таким образом, визит Александра Стубба в Астану и Ташкент демонстрирует комплексный подход Финляндии к региону, где она выстраивает отношения сразу с несколькими ключевыми странами.

Для Финляндии развитие сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Центральная Азия становится площадкой, где Финляндия продвигает свои технологические решения и “зеленые” стандарты, а страны региона получают доступ к инновациям и устойчивым инвестициям. Совместные проекты в энергетике, транспорте и образовании формируют новую архитектуру взаимодействия между Севером и Центральной Азией, отражая тенденцию к углублению взаимодополняемости и укреплению межрегиональных связей.