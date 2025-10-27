Юбилейный Baku Jazz Festival - когда сердце живет музыкой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартовал юбилейный Baku Jazz Festival 2025 - праздник, который уже двадцать лет соединяет музыку, дружбу и вдохновение. За эти годы фестиваль стал больше, чем просто концертная афиша. Это - площадка, где встречаются звезды и начинающие музыканты, слушатели и журналисты, где каждый чувствует себя частью большого джазового мира, сообщает Trend Life.

Фестиваль открылся по-настоящему символично: на сцену первыми вышли артисты Центра инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения. Их выступление стало манифестом джаза без границ - свободного, искреннего, объединяющего.

Музыкальную эстафету приняли Fatih & Sinem из Турции, Yogev Shetrit Trio из Израиля и K.ZIA из Германии - артисты, каждый из которых добавил в вечер свой неповторимый аккорд. А завершился первый день ярким джем-сейшном с участием азербайджанских музыкантов, где импровизация превратилась в язык дружбы.

Баку на восемь дней становится столицей мирового джаза. Площадки фестиваля наполнятся концертами, выставками, мастер-классами, кинопоказами и встречами с музыкальными блогерами. Здесь джаз не просто звучит - он живёт, дышит, вдохновляет.

