В Азербайджане разрабатываются новые требования к кондиционерам

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане разработаны проекты «Технического регламента по энергетической маркировке кондиционеров» и «Технического регламента по требованиям экодизайна к кондиционерам и вентиляторам».

Как сообщает Trend, документ подготовлен по инициативе Государственного агентства по антимонопольному надзору за потребительским рынком при Президенте и в настоящее время находится на этапе общественных обсуждений.

Согласно информации, после завершения этого этапа проект будет представлен на утверждение Кабинета министров.

«Планируется проанализировать мнения, замечания и предложения, представленные заинтересованными сторонами по проекту в ходе общественных слушаний, с учетом требований законодательства, а также представить их на утверждение Кабинету Министров Азербайджанской Республики для согласования с соответствующими ведомствами», — отмечается в информации.

