Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)

Экономика Материалы 28 октября 2025 12:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Fırtına Su Sistemləri в Сабирабадском промышленном квартале.

Как сообщает во вторник Trend, ООО Fırtına Su Sistemləri зарегистрировано в качестве резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2024 году.

На предприятии, проектная стоимость которого составляет около 1,2 миллиона манатов, на основе китайской технологии производится оборудование для фильтрации и очистки жидкостей. Планируется производить 210 тысяч единиц фильтров, 15 тысяч устройств для фильтрации воды в год. Производимые здесь устройства и запасные части не только поставляются на внутренний рынок, но и экспортируются в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

На предприятии создано 50 рабочих мест. В ближайшем будущем количество рабочих мест планируется увеличить.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости