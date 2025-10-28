Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Fırtına Su Sistemləri в Сабирабадском промышленном квартале.

Как сообщает во вторник Trend, ООО Fırtına Su Sistemləri зарегистрировано в качестве резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2024 году.

На предприятии, проектная стоимость которого составляет около 1,2 миллиона манатов, на основе китайской технологии производится оборудование для фильтрации и очистки жидкостей. Планируется производить 210 тысяч единиц фильтров, 15 тысяч устройств для фильтрации воды в год. Производимые здесь устройства и запасные части не только поставляются на внутренний рынок, но и экспортируются в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

На предприятии создано 50 рабочих мест. В ближайшем будущем количество рабочих мест планируется увеличить.