Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9833 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1450 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9833
|AUD
|1,1158
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0138
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1185
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2395
|DKK
|0,2655
|GEL
|0,6262
|HKD
|0,2188
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2723
|SEK
|0,1816
|CHF
|2,1431
|ILS
|0,5221
|CAD
|1,2158
|KWD
|5,5465
|KZT
|0,3163
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5103
|MDL
|0,1003
|NOK
|0,1704
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6016
|PLN
|0,4686
|RON
|0,3901
|RUB
|2,145
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3139
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3193
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,1192
|NZD
|0,9831