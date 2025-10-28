Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 октября

Экономика Материалы 28 октября 2025 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9833 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1450 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9833
AUD 1,1158
BYN 0,5594
BGN 1,0138
AED 0,4628
KRW 0,1185
CZK 0,0815
CNY 0,2395
DKK 0,2655
GEL 0,6262
HKD 0,2188
INR 0,0193
GBP 2,2723
SEK 0,1816
CHF 2,1431
ILS 0,5221
CAD 1,2158
KWD 5,5465
KZT 0,3163
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5103
MDL 0,1003
NOK 0,1704
UZS 0,0141
PKR 0,6016
PLN 0,4686
RON 0,3901
RUB 2,145
RSD 0,0169
SGD 1,3139
SAR 0,4533
xdr 2,3193
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,1192
NZD 0,9831
