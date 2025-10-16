Азербайджанские кикбоксеры завоевали восемь золотых медалей на Кубке мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира, прошедшем в столице Узбекистана Ташкенте.
Как передает Trend, представители Азербайджана Аллахверди Дамиров, Эльвин Мамедов, Магомед Иманов Гашам Мамедов, Рафиг Бабазаде, Али Маилзаде (ЛК, 57 кг), Али Акбар (К1, +81 кг), Эльмураз Мусаев (ЛК, 74 кг) завоевали золото медали.
Руфат Ахмедзаде (LF, 63,5 кг), Мирзаджан Алиев (LF, 60 кг), Раван Яралиев (LF, 81 кг), Эльнар Гаджиев (LF, 51 кг), Айлин Гусейнзаде (LF, 42 кг), Айлин Гусейнзаде (LF, 42 кг), Али Джаббарзаде (LF, 57 кг), Эльмир Мирзалиев (LF, 69 кг), Сеймур Гулиев (LF, 42 кг) довольствовался серебряными медалями.
Фархад Тагизаде (ФК, 51 кг), Хабиб Акбаров (LF, 86 кг), Кенан Мамедли (LF, 67 кг), Эльмир Мирзалиев (ФК, 69 кг), Рамиз Мамедов (ФК, 57 кг), Али Гараев (LF, 69 кг), Аллахверди Гаджиев (LF, 81 кг), Ибрагим Гулиев (ФК, 81 кг) и Гурбан Валиев (ЛФ, 67 кг) поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.