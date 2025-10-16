Назван объем производства 9-го перерабатывающего завода компании «Южный Парс»

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) на 9-м перерабатывающем заводе иранской газовой компании «Южный Парс» было переработано и передано в газовую сеть страны около 13,3 млрд кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор 9-го перерабатывающего завода иранской газовой компании «Южный Парс» Мухаммад Сейфи в ходе брифинга.

По его словам, за указанный период на 9-м перерабатывающем заводе было произведено 11,5 млн баррелей газового конденсата и 18,5 тыс. тонн серы.

Сейфи отметил, что производство других продуктов на перерабатывающем заводе, включая пропан, бутан и тяжелые углеводороды, составило в общей сложности 811 млн кубометров.

Представитель компании сообщил, что за указанный период на завод было поставлено около 14,7 млрд кубометров сернистого газа.

Следует отметить, что 9-й перерабатывающий завод иранской компании «Южный Парс» перерабатывает газ с 12-й фазы месторождения. Природный газ транспортируется на этот завод по трубопроводу протяженностью около 150 километров.

Компания «Южный Парс» перерабатывает насыщенный газ, добываемый на газовом месторождении «Южный Парс». Более 75% потребляемого в стране газа поставляет эта компания. Она располагает 13 перерабатывающими заводами.

Следует добавить, что газовое месторождение «Южный Парс» (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 триллион кубометров газа, а его потенциальная добыча составляет 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.