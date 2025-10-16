Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Euronews представил репортаж о Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 октября 2025 09:41 (UTC +04:00)
Фото: Euronews/Facebook

Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - Euronews представил репортаж о 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Как сообщает в четверг Trend, в материале отмечается, что на фоне меняющейся геополитической динамики и растущего экономического потенциала тюркские государства приобретают новый вес на мировой арене.

«Их возрастающее влияние легло в основу 12-го саммита президентов Организации тюркоязычных государств (ОТГ), который состоялся в Габале, историческом городе Азербайджана. Главы Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также государств-наблюдателей — Туркменистана и Венгрии — провели встречу, посвящённую углублению сотрудничества более чем в 40 областях, включая торговлю, транспорт, водные ресурсы и космические технологии», - говорится в материале Euronews.

Как отмечается, среди главных инициатив — предложение о запуске формата «OTS PLUS», который позволит расширить партнёрства за пределы стран-членов, обращение Узбекистана к союзникам с призывом укрепить оборонное сотрудничество и создать постоянный Секретариат по экономическим вопросам, а также приглашение Казахстана развивать совместные проекты в сфере искусственного интеллекта.

