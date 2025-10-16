Центр инкубации стартапов UNEC получил аккредитацию Глобального института инноваций

Центр инкубации стартапов Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) официально прошел аккредитацию Глобального института инноваций (GInI), являющегося ведущей мировой структурой по сертификации в сфере инноваций.

Это престижное признание подтверждает, что центру присвоен статус Аккредитованного бизнес-инкубатора GInI (Accredited Business Incubator – ABI). Такая аккредитация предоставляется только тем инкубаторам, которые соответствуют самым высоким международным стандартам.

Стандарты GInI признаются своей жесткой системой оценки возможностей инкубатора в ряде важнейших областей, таких как управление, интеграция в экосистему инноваций, мобилизация ресурсов и деятельность, ориентированные на результаты. В ходе процесса аккредитации Центр инкубации стартапов UNEC своим опытом управления мирового уровня, применением управленческих практик, прочными связями с экосистемой, обширными ресурсами сообщества и современными инфраструктурными возможностями продемонстрировал высокую эффективность.