Вырос объем вкладов в банки из Карабахского экономического района

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 сентября текущего года объем вкладов в банках, размещённых из Карабахского экономического района, составил 97,833 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, данный показатель на 2 миллиона манатов, или на 2,1%, больше по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с 1 сентября 2024 года — на 12,7 миллиона манатов, или на 15% больше.

В то же время на 1 сентября 2025 года объем вкладов в банках, размещённых из Восточно-Зангезурского экономического района, составил 818 тысяч манатов, что на 40 тысяч манатов, или на 5,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Отметим, что на 1 сентября этого года общий объем привлечённых вкладов по регионам Азербайджана составил 15,460 миллиарда манатов, что на 4,5 миллиона манатов, или на 0,03% больше, чем месяцем ранее, а по сравнению с показателем на 1 сентября 2024 года — на 1,3 миллиарда манатов, или на 9% больше.