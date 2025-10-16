Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 октября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9816 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0406 маната, 100 российских рублей - 2.1725 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9816
|AUD
|1,1034
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0133
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1198
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2385
|DKK
|0,2653
|GEL
|0,6276
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2805
|SEK
|0,1793
|CHF
|2,1372
|ILS
|0,5162
|CAD
|1,2113
|KWD
|5,5538
|KZT
|0,3155
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5074
|MDL
|0,1011
|NOK
|0,1684
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6016
|PLN
|0,4658
|RON
|0,3895
|RUB
|2,1725
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3127
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3184
|TRY
|0,0406
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0408
|JPY
|1,1256
|NZD
|0,9765