Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 октября

Экономика Материалы 16 октября 2025 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 октября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 октября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9816 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0406 маната, 100 российских рублей - 2.1725 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9816
AUD 1,1034
BYN 0,5594
BGN 1,0133
AED 0,4628
KRW 0,1198
CZK 0,0816
CNY 0,2385
DKK 0,2653
GEL 0,6276
HKD 0,2187
INR 0,0194
GBP 2,2805
SEK 0,1793
CHF 2,1372
ILS 0,5162
CAD 1,2113
KWD 5,5538
KZT 0,3155
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5074
MDL 0,1011
NOK 0,1684
UZS 0,0139
PKR 0,6016
PLN 0,4658
RON 0,3895
RUB 2,1725
RSD 0,0169
SGD 1,3127
SAR 0,4533
xdr 2,3184
TRY 0,0406
TMT 0,4857
UAH 0,0408
JPY 1,1256
NZD 0,9765
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости