Туркменистан может сыграть важную роль в усилиях ЕС в рамках стратегии REPowerEU (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан может сыграть важную роль в усилиях Европейского союза по диверсификации поставок газа в рамках стратегии REPowerEU, сказал Trend источник в Европейской комиссии.

"В соответствии с нашим планом REPowerEU, запущенным в 2022 году, наша политика направлена на отказ от российских энергоносителей после того, как Россия использовала энергоресурсы как инструмент давления и начала полномасштабную агрессию против Украины", - отметил источник.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС активно взаимодействует с рядом суверенных государств в рамках инициатив по развитию Южного газового коридора, чтобы оптимизировать объемы поставок.

"В этом контексте Туркменистан может стать ключевым участником инициатив ЕС по диверсификации источников газа, особенно с учетом его потенциала для увеличения поставок через Южный газовый коридор", - пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении проекта Транскаспийского газопровода и подключении туркменского газа к Южному газовому коридору, источник отметил, что решения по конкретным инициативам зависят от стратегических интересов Туркменистана, частных инвесторов и других заинтересованных стран.

"Любое решение о строительстве Транскаспийского газопровода, межсоединениях или расширении месторождений должно приниматься Туркменистаном, частными инвесторами и соответствующими странами. ЕС, безусловно, заинтересован в продолжении энергетического диалога с Туркменистаном, однако подобные решения находятся в компетенции бизнеса и третьих стран", - сказал он.

Источник также подчеркнул, что энергетические отношения между ЕС и Туркменистаном регулируются Меморандумом о взаимопонимании в области энергетики от 2008 года, который охватывает сотрудничество в сфере энергетической безопасности, инфраструктуры, возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

"Что касается именно усилий ЕС по диверсификации поставок газа, мы ведем переговоры с туркменскими партнерами в рамках двусторонней рабочей группы, созданной в соответствии с этим меморандумом", - добавил он.

Стратегия REPowerEU, представленная Европейской комиссией в мае 2022 года, направлена на сокращение зависимости ЕС от российских ископаемых энергоносителей и ускорение перехода к чистой энергетике. Она предусматривает экономию энергии, диверсификацию поставок и развитие возобновляемых источников, укрепляя энергетическую устойчивость и стратегическую автономию Европы.