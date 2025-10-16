Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

Экономика Материалы 16 октября 2025 10:10 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,15 доллара США, или на 0,2%, составив 64,26 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,11 доллара, или на 1%, и составила 62,55 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,17 доллара, или на 0,3%, достигнув 50,41 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,03 доллара, или на 0,04%, составив 62,61 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости