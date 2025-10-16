Хроника 44-дневной Отечественной войны:16 октября 2020 года

БАКУ/Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 16 октября 2020 года:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу A Haber.
- На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении ряда сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов.
- Была уничтожена артиллерийская батарея, ранен заместитель командира полка армянской армии. Был обнародован список уничтоженной ночью техники армянских ВС.
- Генеральная прокуратура сообщила, что в результате обстрела населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 47 и ранены 222 мирных жителя.
- Минобороны распространило видеокадры из освобожденных от армянской оккупации сел Ходжавендского района Азербайджана.
- Армянские вооруженные силы, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжили обстреливать территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов Азербайджана.
- Армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской АР Азербайджана.
- Армянская сторона подвергла артобстрелу кладбище в селе Ахмедагалылар Агдамского района.
- Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры из освобожденного от оккупации поселка Гадрут. Над освобожденными от оккупации пограничными заставами был поднят Государственный флаг Азербайджана.