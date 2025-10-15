Cостоялась церемония открытия IX Международного фестиваля документального кино DokuBaku (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В киноцентре "Низами" состоялась церемония открытия IX Международного фестиваля документального кино DokuBaku, сообщает Trend Life.

Первый независимый фестиваль документального кино Азербайджана традиционно раскрывает скрытые истории, ставит под сомнение доминирующие нарративы и создаёт пространство для содержательных диалогов. В программе - тематические конкурсы, панельные дискуссии, практические семинары и специальные мероприятия. Международная платформа DokuBaku объединяет режиссёров, мыслителей и зрителей из разных стран, способствуя развитию местной документальной киносреды и укреплению межкультурного обмена.

На открытии фестиваля с приветственными речами выступили руководитель Агентсва кино Азербайджана Рашад Азизов и менеджер по международным проектам Союза кинематографистов Азербайджана Афаг Юсифли, поздравив организаторов и участников.

Режиссёр Имам Гасанов отметил, что особое внимание фестиваль уделяет поддержке молодых талантов и независимых режиссёров, поощряя смелые творческие эксперименты. DokuBaku - это пространство, где искусство и активизм пересекаются, где расширяются границы свободы выражения и креатива. В этом году на IX DokuBaku поступило более 200 заявок из около 60 стран мира, из которых 57 фильмов были отобраны для участия в конкурсных программах в различных категориях.

Зрителям был показан полнометражный документальный фильм "Мой дом" режиссёра Сейрана Махмудоглу.

Фестиваль этого года проходит под темой Divine (Божественное). Фильмы участвуют в нескольких номинациях:

DOKUTAM - лучший полнометражный документальный фильм,

DOKUECHO - лучший фильм о природе,

DOKUMUSE - лучший фильм о музыке и ритме,

DOKUBOX - лучший дебютный документальный фильм,

DOKUKIDS - лучший детский документальный фильм,

DOKUSHORTS - лучший международный короткометражный документальный фильм.

Работы будут оцениваться как зарубежными, так и местными специалистами.

