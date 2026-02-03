Другой вечер в Баку - путешествие по эпохам и стилям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Камерном и органном зале (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках концертного цикла "Другой вечер" состоялся вечер камерной музыки, превратившийся в настоящее путешествие по эпохам, стилям и музыкальным настроениям, сообщает Trend Life.

На сцене выступили ансамбли солистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Музыканты предстали в самых разных камерных составах, демонстрируя виртуозность и стилевое многообразие исполнения. В концерте приняли участие Джамиля Эралп (альт), Эйюб Алиев (виолончель), Магда Сарницка-Ибрагимова (пикколо-флейта), Наргиз Алиева, Амина Зульфугарова и Ниджат Салманов (флейта), Елена Гёйчаева, Саадат Халилова, Айтадж Рзаева, Кямаля Керимова, Айдан Саламова, Шахла Ибрагимова и Элина Алиева (скрипка), Умид Мусаев (фагот), Мамед Раджабли (кларнет), Агасамед Гасанов, Кямран Гулиев и Эльвин Мамедов (валторна), Немат Танрывердиев (тромбон), Сабухи Ахундов (альт) и Заур Агаев (контрабас).

В программе вечера была представлена широкая музыкальная палитра - от классических шедевров до произведений ХХ–ХХI веков. Концерт открылся ярким и темпераментным финалом Фортепианного квартета Иоганнеса Брамса, соч. 25 - знаменитым "Rondo alla Zingarese", сразу задавшим эмоциональный тон вечеру. Далее прозвучали изящная пьеса Ханса Бифтиника "Fireflies", драматическая "Пассакалия" Йохана Хальворсена на тему произведения Георга Фридриха Генделя, Соната си-бемоль минор Вольфганга Амадея Моцарта (K. 292) и красочная Сюита Морицa Мошковского.

Особо лиричным эпизодом стало исполнение первой части Сонаты "Арпеджионе" Франца Шуберта - проникновенной, камерной и глубоко эмоциональной. Неожиданным и эффектным акцентом программы стала киномузыка: в зале прозвучал фрагмент из фильма "La Califfa" Эннио Морриконе, наполнив пространство особой кинематографической атмосферой. Завершился концерт мощным и ритмически заряженным произведением Карла Дженкинса "Palladio", вызвавшим живой отклик публики.

Очередной выпуск цикла "Другой вечер" подтвердил свою концепцию: это не просто концерт, а музыкальный диалог, в котором разнообразие жанров, ансамблевых форм и исполнительских красок сочетается с высоким уровнем профессионального мастерства и тонким художественным вкусом.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!