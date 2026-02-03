Художник сегодняшнего дня – представлен проект по популяризации азербайджанских талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" при организации Общественного объединения "Культура, объединяющая нас" (Bizi Birləşdirən Mədəniyyət) в рамках проекта "Художник сегодняшнего дня" (Bu günün rəssamı) состоялась выставка молодых художников, приуроченная ко Дню молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия председатель Общественного объединения "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət", заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил, что День молодежи с 1997 года торжественно отмечается в стране как наглядное выражение высокой оценки государственной молодежной политики. Было подчеркнуто, что праздник учрежден распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева.

Р.Гасымов также поздравил молодых художников и пожелал им дальнейших творческих успехов.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов подчеркнул, что проект направлен на популяризацию и раскрытие творческого потенциала молодых художников, высоко оценив проведения подобных выставок.

На выставке были представлены работы Наргиз Гулиевой, Ройи Гасан, Даниэлы Архангельской, Лейлы Гурбановой, Наили Магеррамовой, Лейлы Агазаде, Назили Фарзуллаевой, Наили Аслановой, Нармин Насиб, Мехрибан Шамседдинской, Ульвии Хейруллазаде, Марьям Гиблаевой, Камы Мусы, Лейлы Бабаевой и Алии Асадуллаевой.

В завершение мероприятия участникам были вручены сертификаты от имени "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət".

Участники выразили особую благодарность организаторам мероприятия.

