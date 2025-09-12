В Губе захоронены останки шехида Первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - В Губе захоронены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны - Велиева Мурада Меликмамед оглу.

Как сообщает Trend, героический воин, вознесшийся на вершину шехидства в 1994 году, спустя 31 год предан земле в родном крае.

В церемонии похорон, наряду с членами семьи шехида, приняли участие представители Исполнительной власти Губинского района, Губинского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, районной общественности, а также гази.

После церемонии прощания шехид Мурад Велиев был похоронен в селе Нютех Губинского района, где родился и вырос.

На похоронах прозвучал лозунг "Шехиды бессмертны, Родина неделима", были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, государственный флаг Азербайджана передан семье шехида.

Мурад Велиев родился 5 апреля 1971 года в селе Нютех Губинского района. В 1992 году добровольно присоединился к Первой Карабахской войне. Геройски сражался в боях в направлении Физулинского района. До недавнего времени считался пропавшим без вести. Останки шехида Мурада Велиева были обнаружены на территории села Сеидахмедли Физулинского района.

Отметим, что сегодня были захоронены останки еще трех опознанных шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

