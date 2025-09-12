"Мы поделили 6 миллионов долларов" - суд над задержанным в Азербайджане вице-президентом французской компании

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному в Государственной службе безопасности в отношении вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза, обвиняемого в получении крупной взятки и других преступлениях.

Как передает Trend, на заседании под председательством судьи Фарида Намазова подсудимый ответил на вопросы государственного обвинителя.

А. Дерраз сообщил, что по профессии является инженером. Государственный обвинитель поинтересовался, каким образом он, будучи инженером, выступал в качестве юридического консультанта по делу, связанному со снятием ареста с яхты российского бизнесмена азербайджанского происхождения Фархaдa Ахмедова. В ответ Дерраз заявил, что он не участвовал в судебном процессе: "Я не юрист и лично в процессах не участвовал. Я лишь давал советы. У Фархада Ахмедова была яхта в Дубае, для освобождения которой ему помогали несколько юристов. Хоть я и инженер, но у меня был опыт в правовой сфере. Еще раз отмечу, что я не участвовал в процессе, а лишь помогал им, координировал дела. Я выступал как их уполномоченный представитель. В итоге яхта не была освобождена, и бонус я не получил".

На вопрос государственного обвинителя: “Как вы познакомились с Фархадом Ахмедовым и с кем был заключен договор?” Дерраз ответил: "Мы познакомились через общих друзей. Договор был заключён непосредственно с ним. Это был не договор о юридической помощи, а соглашение о консультировании, которое в основном реализовывалось в ОАЭ. За оказанные юридические консультации я получил гонорар. У меня был счет в банке в Дубае. Средства поступили со швейцарского счета Фархада Ахмедова".

Далее суд огласил его показания, данные на предварительном следствии. По словам Дерраза, он жил в Дубае и был знаком с бывшим руководителем службы охраны президента Франции Александром Беналла. У него были разговоры с Фархадом Ахмедовым о том, что его яхта Luna находится под арестом и требуется помощь для снятия этого ареста: "Он говорил о необоснованном решении Лондонского суда. Мы общались онлайн. Беналла уверял, что через свои связи сможет освободить яхту. Я должен был оказывать юридические консультации, находить адвокатов, вести своего рода лоббистскую деятельность. Мы должны были добиться снятия ареста с яхты, а также обеспечить ее свободное плавание, и для этого заключили договор на сумму 6 миллионов 140 тысяч долларов. Из них 2 миллиона 250 тысяч предназначались мне, 3 миллиона 290 тысяч - Александру Беналла. В качестве аванса Беналла получил 400 тысяч долларов, я - 200 тысяч. Остальная сумма должна была быть выплачена после выполнения работы. Деньги поступали со счёта Фархада Ахмедова в Швейцарии. Я подписал контракт 15 ноября 2018 года.

У Беналла был и свой собственный договор. Позднее я прочитал в СМИ, что Александр Беналла был привлечен к ответственности за получение денег от миллионера Искендера Махмудова. Я выполнил свою часть обязательств, однако яхта Luna освобождена не была. Тем не менее, свой гонорар я не вернул — это также было предусмотрено условиями договора. При переводе средств у Александра Беналла возникли проблемы в банке. Хотя он указал, что деньги предназначены для снятия ареста с Luna, банк проверил информацию в интернете, посчитал ее недостоверной и отказал. У меня также запросили источник, я его указал, и проблем не возникло. Что касается Александра Беналла, то яхта Luna оставалась под арестом. Интернет не является серьезным источником. Банк же заявил, что якобы никакого ареста на Luna нет".

Следующее заседание суда назначено на 2 октября и пройдет с допросом свидетелей.

Отметим, что в уголовном деле, расследуемом Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, бывший глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR, оборот которой составляет миллиарды долларов, Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на отмену в 2018 году международных санкций в отношении активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова, а взамен обещали, что его роскошная яхта «Luna» будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, часть суммы взятки, которая составляла миллионы долларов, Ф. Ахмедов перевел на счет Анасса Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Александра Беналла в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз привлечен к ответственности в Азербайджане и ему запрещен выезд из страны, а в отношении А. Беналла подана заявка в Интерпол об объявлении в международный розыск.

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики предъявила Анассу Дерразу обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём, в особо крупном размере), а также 32.5 и 311.3.3 (получение взятки в особо крупном размере) УК АР.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

