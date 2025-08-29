В Физули прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

ФИЗУЛИ/Trend/ - Останки шехида Сумбата Алиева захоронены на кладбище его родного села Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района под звуки Государственного гимна в исполнении военного оркестра.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие представители местной общественности, сотрудники правоохранительных органов, родственники шехида и жители села.

Останки Алиева Сумбата Нудрата оглу, считавшегося пропавшим без вести во время боевых действий в селе Гаджар Физулинского района в 1993 году во время Первой Карабахской войны, и впоследствии обнаруженного, доставлены в Физулинский район.

Как сообщает местное бюро Trend, в настоящее время проходит церемония прощания с шехидом.

В церемонии прощания, которая проходит в селе Ашагы Кюрдмахмудлу района, в доме, где родился шехид, принимают участие представители районной администрации, представители общественности, военнослужащие, жители района и родственники шехида.

Как сообщает Trend, Алиев Сумбат Нудрат оглу считался пропавшим без вести во время боевых действий в селе Гаджар Физулинского района в 1993 году во время Первой Карабахской войны, однако впоследствии были обнаружены его останки.

