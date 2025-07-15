Сбалансированное питание - одно из главных условий профилактики заболеваний желудка - эксперт минздрава

БАКУ /Trend/ - Правильное и сбалансированное питание - одно из главных условий профилактики заболеваний желудка.

Как сообщает Trend, об этом в передаче на радиостанции Sağlam radio сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, ежедневный рацион должен быть сбалансированным, а прием пищи должен проходить в спокойной обстановке, без спешки:

«Рекомендуется избегать очень жирной, жареной, острой пищи, газированных и сладких напитков. Употребление кофе, сигарет и энергетических напитков натощак может повысить кислотность желудка и повредить его слизистую. Также следует отказаться от привычки есть перед сном, и рекомендуется заканчивать последний прием пищи за 2-3 часа до сна. Пищу следует тщательно пережевывать. Соблюдая эти простые правила, можно предотвратить как повреждение слизистой оболочки желудка, так и такие заболевания, как гастрит, язва и рефлюкс».

Специалист-эксперт минздрава также отметил, что люди, принимающие обезболивающие без консультации с врачом, должны знать, что эти препараты могут вызвать язву желудка и кровотечение: «Кроме того, применение на практике не имеющих научных доказательств методов, которые порой можно найти в интернете, таких как употребление уксусной воды, неконтролируемая диета и прием различных биодобавок, может подвергнуть желудочно-кишечную систему серьезному риску».

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