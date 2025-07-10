Первая половина 2025 года: рекордные показатели, транзитное превосходство и устойчивое развитие в авиационной отрасли Азербайджана

Первое полугодие 2025 года стало для авиационного сектора Азербайджана не только статистически, но и стратегически значимым этапом. Рост интенсивности полётов, увеличение транзитной нагрузки и стабильный рост в пассажирских перевозках продемонстрировали дальнейшее укрепление позиций страны в международной авиационной системе.

Воздушное пространство Азербайджана: приоритетный маршрут для транзита

В период с января по июнь 2025 года УВД «Азераэронавигация» обслужило в воздушном пространстве Азербайджана более 162 500 полётов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2024 года данный показатель составлял 135 500 полётов.

77% этих рейсов — то есть 125 600 рейсов — носили транзитный характер. Рост транзитного потока на 28% вновь подтвердил статус воздушного пространства Азербайджана как надёжного и эффективного авиакоридора между Европой и Азией.

Среди международных авиакомпаний, совершивших наибольшее количество полётов над территорией Азербайджана, лидируют Turkish Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific и Air India.

В июне был зафиксирован исторический рекорд: за месяц — 29 300 полётов, а 28 июня — 1057 полётов в сутки, что стало наивысшим суточным показателем в истории гражданской авиации страны.

Международный аэропорт Гейдар Алиев: стабильный рост пассажиропотока

Главные воздушные ворота страны — Международный аэропорт Гейдар Алиев — обслужили в первой половине 2025 года 3 миллиона 452 тысячи пассажиров. Это отражает рост на 2% по сравнению с показателем в 3 миллиона 388 тысяч пассажиров, зафиксированным за аналогичный период 2024 года.

За отчётный период 39 авиакомпаний, включая 16 лоукостеров, выполнили в общей сложности 27 091 рейс. Количество международных пассажиров достигло 3 миллиона 114 тысяч, и 51% этого потока пришёлся на иностранных перевозчиков. Из Бакинского аэропорта выполнялись прямые рейсы в 34 страны и 69 городов.

Транзитный пассажиропоток также продемонстрировал положительную динамику: показатель вырос на 17%, составив 196 498 пассажиров. Наиболее востребованные международные направления — Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай и Абу-Даби.

AZAL: расширение международной сети и внутренняя оптимизация

Национальный авиаперевозчик «Azerbaijan Airlines» (AZAL) перевёз в первой половине 2025 года 1 миллион 857 тысяч пассажиров, что составляет рост на 3% по сравнению с 1 миллионом 811 тысячами пассажиров, перевезёнными за тот же период 2024 года. Из общего числа пассажиров 1 миллион 514 тысяч воспользовались международными рейсами, что соответствует 4%-му росту в годовом сопоставлении.

Во внутренних направлениях, в частности на маршруте Баку–Нахчыван–Баку, было выполнено 1 713 рейсов, перевезено более 339 тысяч пассажиров. Несмотря на 2%-ное снижение пассажиропотока, рост количества рейсов на 6% свидетельствует о гибком и адаптивном управлении маршрутом в зависимости от спроса.

Таким образом, результаты, достигнутые в первой половине 2025 года, ещё раз подтвердили устойчивость, адаптивность и высокий потенциал международной интеграции авиационного сектора Азербайджана. Сформировавшаяся динамика открывает важные стратегические возможности для цифровой трансформации, логистических решений нового поколения и расширения международного сотрудничества в последующий период.