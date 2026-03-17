СГБ задержала лицо, пытавшееся шантажировать семью Президента Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала лицо, пытавшееся шантажировать семью Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, об этом говорится в репортаже, показанном телеканалом ITV.

В сюжете говорится, что с начала 2026 года блогеры Мехман и Эмин Гусейновы, а также Габиль Мамедов, проживающие за рубежом, начали распространять клеветническую информацию на различных интернет-платформах. Примерно в то же время некто пытался связаться с высокопоставленными азербайджанскими должностными лицами через свои аккаунты в социальных сетях, электронную почту и номер телефона, зарегистрированный за рубежом. Этот человек, находящийся за рубежом, требовал 5 миллионов евро в обмен на нераспространение имеющихся у него видеоматериалов.

Отмечается, что в связи с этим фактом Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В результате спецоперации был задержан гражданин Азербайджана Ф.С., подозреваемый в совершении данного преступления. В своих показаниях следствию он признался в совершении преступления и рассказал о его деталях.

Подчеркнуто, что личность задержанного лица не разглашается, поскольку по данному вопросу нет решения суда. Его личность будет раскрыта после вынесения судебного решения.

