Картины, от которых замирает дыхание. Магия суфизма Джамили Гашимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее ковра Азербайджана состоялось открытие персональной выставки "С любовью к красоте" педагога Государственной академии художеств, члена Союза художников Азербайджана и одного из наиболее авторитетных специалистов в области восточной миниатюры Джамили Гашимовой, сообщает Trend Life.

Сегодня картины мастера представлены в музейных и частных коллекциях разных стран. Они экспонировались на персональных выставках в странах Европы и за её пределами - в Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии, Болгарии, Турции. Художница отметила, что рада видеть свою экспозицию и в музее ковра.

На открытии выступили директор музея ковра Амина Меликова, депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по культуре Гюнай Эфендиева, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов и заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева. Искусство Джамили Гашимовой настолько поэтично, что почти все выступавшие, высказав слова восхищения творчеством замечательной художницы, завершали свою речь стихами. Настрой на красоту создавали и музыка в прекрасном исполнении, и творческая атмосфера в зале.

Небольшой ковер "Путь" по мотивам авторского произведения стал для художницы приятным сюрпризом и воплощением её давней мечты. Этот особенный подарок стал символом искреннего признания ее искусства. Гостям был представлен анимационный фильм, который Джамиля Гашимова сопровождала своими проникновенными стихами в личном исполнении. И казалось, их скрытый смысл, бездонный как океан и неуловимый как ветер, уводит тебя далеко, в долгий путь к самому себе.

Картины Джамили Гашимовой - это настоящий праздник цвета и линий. На ее полотнах из множества мелких штрихов и орнаментов рождается гармония. В них чувствуется азербайджанский колорит, но как современный художник она не остается в стороне и от европейской школы живописи. Мастер искусно использует многообразие своей цветовой палитры для передачи красоты мира, настроения и глубинного смысла своих образов. Она не боится резких контрастов и в то же время среди ее работ есть легкие цветочные композиции, утопающие в нежных полутонах.

Переход цвета от светящихся красноватых оттенков до теплого золотого делает картину "Девушка с ковром и розами" яркой и одновременно очень нежной. Красавица отдыхает, присев на красивый ковер, погружённая в свои мысли, и кажется, она думает о многом и вроде не думает ни о чем. А какой утонченной видится девушка в саду. И опять это волшебство цвета, рождающего настроение и характер. Розы везде – в саду, в руках девушки, на ее платье. Ее душа растворяется во всей этой красоте, полной умиротворения. Как много может сказать порой и цветовой контраст - всадник на фоне темного неба мчится в ночи как призрак. Он так торопится, ведь ночь страшна. Светлый разноцветный луг внизу еще больше подчеркивает ужас ночи и все же дает надежду.

Очень интересны работы с элементами восточных миниатюр. Сложные орнаменты, насыщенный золотой фон, формы условны, а цвет утончен и все это вместе рождает реальность, которая существует вне времени.

В работах художницы отражен ее интересный внутренний мир. Увлечённая философией суфизма, она почувствовала незримую связь между этим учением и миниатюрой. Ведь они говорят на языке символов, где каждый знак, каждый цвет, каждый звук наполнены внутренним смыслом.

Рассматриваешь картины, такие разные по жанру, цвету, сюжету, и вдруг чувствуешь, что тебе не хочется их оценивать. Нравится, не нравится – лишь категории, придуманные человеком. А тебе просто хочется созерцать красоту, почувствовать в них душу мастера и позволить себе соприкоснуться с ней.

Лучше всего могут рассказать о выставке слова необыкновенно утонченного поэта Джалаладдина Руми: "Пусть сердце будет глазом. И этим глазом мир увидишь ты иной". Джамиля Гашимова увидела этот мир и показала его нам в своих талантливых произведениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!