Обсуждены экономические отношения между Азербайджаном и Малайзией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с министром инвестиций, торговли и промышленности страны Джохари Абдул Гани.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в Малайзии, в ходе встречи были обсуждены существующие экономические отношения между Азербайджаном и Малайзией, а также перспективы их расширения, включая развитие сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

Посол проинформировал о проводимых в Азербайджане экономических реформах и развитии ненефтяного сектора, а также пригласил малайзийские компании инвестировать в страну. В этой связи была подчеркнута важность взаимных визитов между профильными государственными структурами и деловыми кругами.

Джохари Абдул Гани выразил заинтересованность в развитии экономического взаимодействия между Малайзией и Азербайджаном и заявил о готовности приложить усилия для расширения двусторонних экономических связей.

В ходе встречи также было отмечено, что в текущем году Азербайджан примет ряд крупных международных мероприятий, в том числе Всемирный градостроительный форум.