Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями города Ходжавенд

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проведенными в городе Ходжавенд.
Затем Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в доме переехавшего в город Ходжавенд Ильгара Гасанова.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Жители: Добро пожаловать.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Жительница: Мехрибан ханым, для нас большая честь, что Вы посетили наш дом.
Житель: Я горжусь тем, что участвовал в боях под Вашим командованием.
Президент Ильхам Алиев: Физули и Ходжавенд… Ты освобождал эти места?
Житель: Я и в настоящее время продолжаю военную службу в Министерстве обороны.
Жительница: Добро пожаловать. Для нас честь, что Вы сегодня у нас в доме. Это действительно великий день. Я всегда говорила, что очень тоскую по Ходжавенду, очень хочу там жить. Теперь я очень рада, что мои дети будут расти здесь.
Президент Ильхам Алиев: Иншаллах. Отлично. Условия тоже хорошие. Как вам ваш дом?
Житель: Благодарим Вас. Он очень красивый, Верховный главнокомандующий.
Президент Ильхам Алиев: Ты сам где родился?
Житель: В селе Ахуллу Ходжавендского района.
Президент Ильхам Алиев: Ахуллу. Это далеко отсюда?
Житель: Нет, не очень.
Другая жительница: Добро пожаловать. Это большая честь.
Житель: Это моя мать. У нас есть горячий хлеб, свежий.
Другая жительница: Добро пожаловать, Мехрибан ханым, Вы оказали нам честь.
Первая леди Мехрибан Алиева: Да дарует Вам Аллах здоровье.
Другая жительница: Пусть Аллах хранит и Вас. Благодаря Вам мы вернулись на свои земли, мы благодарны Вам.
Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас.
Другая жительница: Мы тоже Вас поздравляем, большое спасибо. Мои внуки будут расти здесь, это огромная честь. И Вам добро пожаловать.
Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?
Житель: Во время оккупации мы жили в лагере для беженцев в поселке Бузовна Хазарского района.
Президент Ильхам Алиев: В Баку, в лагере в Бузовны?
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: И ты там родился?
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: Как вам жилищные условия?
Жительница: Отличные, все хорошо. Благодарим Вас.
Президент Ильхам Алиев: И вы попробуйте хлеб из тандыра.
Жительница: Приятного аппетита.
Президент Ильхам Алиев: Ты тоже служишь в воинской части?
Житель: Да, господин Президент.
Президент Ильхам Алиев: Чем вы занимаетесь?
Жительница: Я преподаватель азербайджанского языка и литературы.
Другая жительница: Мехрибан ханым, для меня большая честь, что Вы приехали.
Первая леди Мехрибан Алиева: Я тоже очень счастлива видеть Вас.
Другая жительница: Мы тоже очень счастливы, что видим Вас.
Президент Ильхам Алиев: Главное, что вы на родной Карабахской земле.
Жительница: Главное, что сегодня мы живем в условиях свободы и независимости. Все остальное наладится. Ремонт, школа – все будет, да.
Другая жительница: Да ниспошлет Вам Аллах здоровье.
Житель: Мы изгнали врага.
Другая жительница: Да ниспошлет Вам Аллах здоровье. Благодаря Вам.
Президент Ильхам Алиев: Верно, изгнали.
Жительница: Аминь. Да хранит Вас Аллах. Пусть всегда будут мир, спокойствие.
Президент Ильхам Алиев: Отныне будет мир.
Другая жительница: Да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни.
Жительница: Желаем, чтобы эти дети больше не слышали звуки взрывов, выстрелов, которые слышали мы.
Президент Ильхам Алиев: Не услышат.
Житель: Наш Верховный главнокомандующий преподал им такой урок, что они больше никогда не смогут подняться.
Президент Ильхам Алиев: Это наша славная история. Конечно, история Победы – источник нашей гордости. Благодаря таким героям мы освободили наши земли.
Житель: Благодаря Вам, благодаря «Железному кулаку».
Жительница: Я особенно горда, потому что я – сестра и военнослужащего, и шехида.
Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.
Жительница: Мой муж тоже военнослужащий.
Президент Ильхам Алиев: Он принимал участие в освобождении Ходжавенда, Физули и был удостоен высоких наград.
Жительница: Да, с Вашей подписью. Большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии. Поэтому должен быть мир, спокойствие, никаких потерь не должно быть. Но у нас всегда должна быть сильная армия, чтобы мы это обеспечивали. И мы это делаем.
Жительница: Благодаря Вам, господин Президент. Все это стало возможным благодаря Вам.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева: Давайте вместе сфотографируемся.
Затем были сделаны фотографии на память.
Житель: Большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас, спасибо.
Жительница: Станьте нашим гостем. Большое спасибо, господин Президент. Для нас это честь.