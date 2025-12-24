Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Агдамском районе уже восстанавливается жизнь

Политика Материалы 24 декабря 2025 17:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Агдамском районе уже восстанавливается жизнь
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Агдамском районе уже восстанавливается жизнь. В трех селах живут люди. Я принимал участие в церемониях ввода в строй этих сел – Кенгерли, Сарыджалы, Хыдырлы - после их восстановления.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

Отметив, что сейчас там проживает несколько тысяч человек и процесс переселения продолжается, глава государства сказал: «Сегодня люди уже размещаются в городе Агдам, и агдамцы будут переселены в 1268 квартир в этом жилом квартале».

