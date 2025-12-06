Президент Ильхам Алиев поздравил финского коллегу

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 6 декабря 2025 11:18 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Trend, в письме отмечается:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.

Верю, что в интересах двух народов отношения между нашими странами и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания".

