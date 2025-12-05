Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика 5 декабря 2025 15:31 (UTC +04:00)
Обеспечение безопасных условий труда для граждан также является одним из приоритетов ОТГ - генсек

Фарида Мамедова
БАКУ/Trend/ - Обеспечение безопасных условий труда для граждан также является одним из наших приоритетов.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на состоявшемся сегодня в Баку первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты населения стран-членов ОТГ.

По его словам, заседание, проходящее под председательством Азербайджана, вносит значительный вклад в развитие организации:

"Тюркский мир, население которого составляет 175 миллионов человек, обладает огромным экономическим потенциалом. В 2024 году наш валовой внутренний продукт превысит 2,1 триллиона долларов США. Эти цифры свидетельствуют о динамизме и растущей социальной активности нашего региона.

Сотрудничество важно для того, чтобы принести пользу тюркскому миру, развивая достигнутую нами экономическую динамику. Интеграция тюркского мира во всех областях — главный вопрос. Устойчивое экономическое развитие невозможно без сильного рынка труда и системы, обеспечивающей защиту благосостояния людей".

