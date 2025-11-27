В рамках Медиафорума ОТГ прошла панельная сессия, посвященная экосистеме медиа тюркских государств (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:01)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Медиафорума Организации тюркских государств прошла панельная сессия на тему "Устойчивые и превентивные шаги против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: на примере экосистемы медиа тюркских государств".

Модератором панельной дискуссии стал исполнительный директор международного телеканала AnewZ Руфат Гамзаев, сообщает Trend.

На сессии выступили в качестве спикеров заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, заместитель председателя агентства "Хабар" Республики Казахстан Даулетхан Жиенкулов, главный специалист департамента информационной политики министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Зарина Калмуратова, медиа-советник посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир, заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамьялы.

В ходе обсуждений участники подчеркнули, что на фоне стремительного роста глобальных информационных рисков, чрезмерного распространения дезинформационных кампаний стратегической необходимостью стало усиление устойчивости в медиа-экосистеме тюркских государств.

Было отмечено, что в современной информационной среде особое значение приобретают оценка достоверности информации, повышение критического мышления и аналитических навыков, оперативное усвоение тенденций цифровых медиа, а также формирование устойчивой и безопасной медиа-экосистемы в тюркских государствах. Подчеркнуто, что углубление сотрудничества в сфере медиа между тюркскими государствами, связанных общей историей и культурой, формирование единых медиа-стандартов и поощрение взаимного обмена опытом особенно важны с точки зрения адекватного реагирования на современные вызовы.

