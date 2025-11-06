Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 6 ноября 2025 21:11 (UTC +04:00)
Фото: Официальный сайт Президиума Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам, Правительству и дружественному народу Азербайджана поздравления по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Этот знаменательный праздник является символом храбрости, решимости и единства народа Азербайджана в достижении национальных целей, обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны.

Босния и Герцеговина ценит развивающиеся между нашими странами дружеские отношения и сотрудничество. Уверен, что двусторонние связи будут и впредь развиваться на основе взаимного уважения и взаимопонимания на благо двух народов.

Еще раз выражаю Вам искренние поздравления и глубокое почтение, а Азербайджанской Республике и ее народу желаю мира, прогресса и процветания".

