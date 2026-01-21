Азербайджан на глобальной инфраструктурной платформе: стратегические контуры сотрудничества ГНФАР–BlackRock–GIP

БАКУ /Trend/ - На новом этапе развития глобальной экономики роль суверенных фондов благосостояния не ограничивается обеспечением финансовой прибыльности. Эти фонды становятся активным инструментом укрепления долгосрочных геоэкономических позиций стран, ускорения технологических преобразований и процессов региональной интеграции.

В этой связи оформление Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР) намерения долгосрочного стратегического сотрудничества с крупнейшей в мире платформой управления активами BlackRock и ее дочерней структурой Global Infrastructure Partners (GIP) в Давосе можно рассматривать как начало нового этапа в стратегии инвестиций и развития страны.

От институционального партнерства к стратегической синергии

Эта инициатива ГНФАР в первую очередь направлена ​​на укрепление позиций Азербайджана как надежного партнера в глобальной финансовой и инфраструктурной экосистеме. Намерение сотрудничать, оформленное в рамках Давосского экономического форума, направлено не только на диверсификацию портфеля, но и на создание институциональной платформы для передачи проверенных на международном уровне моделей управления, механизмов распределения рисков и операционных стандартов.

Согласно подписанному документу о намерениях, в ближайшие 3-4 года планируется изучить возможности инфраструктурно-ориентированных инвестиций и совместных проектов общим объемом до 1,5 миллиарда долларов США.

Цифровая инфраструктура и искусственный интеллект: новые приоритеты

Одним из направлений в рамках сотрудничества является формирование центров обработки данных, способных функционировать в региональном масштабе, и цифровой инфраструктуры, отвечающей потребностям искусственного интеллекта. Глобальные тенденции показывают, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта резко увеличивает спрос на вычислительные мощности и высоконадежные сети центров обработки данных. Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозируется, что к 2030 году доля центров обработки данных в мировом энергопотреблении увеличится более чем в 2 раза.

Географическое положение Азербайджана, его энергетические ресурсы и региональные транспортно-коммуникационные коридоры создают реальные возможности для превращения страны в цифровой центр Южного Кавказа и Каспийского бассейна. Доступ ГНФАР к мировому опыту в этой области через GIP может позволить сформировать в стране инфраструктуру, обслуживающую не только внутренний рынок, но и регионы Центральной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы. Это означает структурное расширение экспортного потенциала Азербайджана в ненефтяном секторе.

Инфраструктура воздушного порта: операционная эффективность и международные стандарты

Другим важным направлением, входящим в пакет стратегического сотрудничества, является обмен опытом в сфере инфраструктуры международных аэропортов. Наличие в портфеле GIP таких крупных аэропортов, как Гатвик и Эдинбург, свидетельствует о том, что компания является не только финансовым инвестором в этой области, но и носителем глубокой экспертизы в сфере операционной деятельности и управления.

В последние годы Азербайджан осуществил значительные инвестиции в сферу воздушного транспорта и логистики. По данным Государственного комитета статистики, количество пассажиров, перевезенных через аэропорты страны, в 2015–2024 годах увеличилось почти вдвое. На фоне этого роста применение проверенных на международном уровне моделей управления приобретает особое значение с точки зрения повышения качества обслуживания, увеличения транзитного потенциала и укрепления статуса регионального авиационного хаба.

Рабочие группы и технический диалог: институциональное углубление

Документ предусматривает создание отраслевых рабочих групп, организацию взаимных визитов, технических сессий и экспертных дискуссий. Этот механизм является одним из основных инструментов, обеспечивающих переход сотрудничества к реальному проектному этапу. Международный опыт показывает, что именно такие платформы институционального диалога позволяют заблаговременно выявлять инвестиционные риски и ускорять процессы принятия решений.

Для ГНФАР этот формат также важен с точки зрения обогащения местного кадрового потенциала международными знаниями и опытом. Согласно рекомендациям Международного форума суверенных фондов (IFSWF), такое сотрудничество, ориентированное на человеческий капитал, считается одним из главных условий долгосрочной институциональной устойчивости.

BlackRock и GIP: глобальный масштаб и капитал

"BlackRock" сегодня выступает мировым лидером в области управления активами. Тот факт, что объем активов под управлением компании к концу 2025 года достигнет 14 триллиона долларов США, подтверждает ее статус актора, создающего системы на мировых финансовых рынках. Функционирующая в 38 странах операционная сеть из 128 офисов и более 21 тысячи сотрудников позволяет осуществлять крупные институциональные проекты на основе единых стандартов.

Приобретение GIP компанией BlackRock в октябре 2024 года создало более сильную и интегрированную платформу для инвестиций в инфраструктуру. Операционная направленность GIP, особенно в области цифровой инфраструктуры, энергетических сетей и транспортных активов, обеспечивает значительное преимущество с точки зрения долгосрочной устойчивой доходности.

Институциональный шаг к региональному центру

Стратегическое партнерство ГНФАР с BlackRock и GIP способствует укреплению позиций Азербайджана не только как инвестора, но и как регионального цифрового и инфраструктурного центра. Это партнерство открывает новые возможности для страны в плане применения международных стандартов работы, транфера передовых моделей управления и обеспечения долгосрочной институциональной устойчивости.

В итоге это сотрудничество можно расценивать как важный стратегический шаг на пути превращения Азербайджана из участника глобальных потоков капитала в активного создателя платформ. Это, в свою очередь, обладает потенциалом стать одной из ключевых опор экономической модели страны в постнефтяной период.

